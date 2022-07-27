27 Июля 2022
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Мали, митинг, спецоперация (2022) | Фото: РИА ФАН

За полгода число клириков РПЦ в Африке удвоилось

Число клириков Патриаршего экзархата РПЦ Африки с начала года увеличилось вдвое. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
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29 декабря 2021 года Священный Синод РПЦ принял под омофор патриарха Московского и всея Руси православных на всей территории Африки, создав в ней Экзархат. Причиной стал уход в раскол Александрийского Патриархата (АП), который ранее окормлял Африку. Изначально в РПЦ перешли 102 клирика АП. Сейчас их уже около 200 из примерно 500, которые были в АП.

Патриарший экзарх отметил, что африканские православные христиане преследуются как александрийским епископатом, так и властями ряда стран. Но они добровольно выбрали пребывание в Церкви, хранящей каноны, переданные от святых апостолов и отцов. Богослужения совершаются под открытым небом, в палатках и в арендуемых помещениях, но регулярно. "А храмы будут", - уверен митрополит.

"Любителям статистических подсчетов и оценок "неуспешности миссии Экзархата" придется смириться с тем, что Русская Православная Церковь пришла в Африку НАВСЕГДА", - заключил он.

Ранее он заявил, что РПЦ также рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран континента.

В Африке большинство населения к югу от Сахары считается христианским, но православными являются лишь около миллиона при населении континента 1,4 млрд. С приходом РПЦ в Африку их число может вырасти, поскольку во многих африканских странах с симпатией относятся к России еще со времен СССР. Африка для России является потенциальной макрозоной, считает историк Андрей Фурсов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет только расти.

"Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена", - заявил Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

"Когда возникают какие-то спорные вопросы и некоторые требуют, чтобы мы заняли позицию против России, мы отвечаем, что эти люди поддерживали нас на протяжении последних ста лет. Разве мы можем просто так взять и выступить против них? Разве мы можем выступить против тех, кто никогда не наносил нам никакого вреда, а наоборот, помогал нам?" - сказал президент Уганды.

Теги: РПЦ, Африка. православие



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