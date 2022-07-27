27 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Акция в память о погибших детях Донбасса у здания бывшего генконсульства США в Екатеринбурге (2022) | Фото: Молодая гвардия &quot;Единой России&quot;

В Екатеринбурге у здания бывшего генконсульства США выставили портреты погибших на Донбассе детей

Активисты "молодой гвардии "Единой России" выставили у здания бывшего Генконсульства США в Екатеринбурге портреты детей, погибших в Донбассе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МГЕР. Подобная акция проходит не только в Свердловской области, но и по всей России и ряде сопредельных стран.

"Вся эта история трогает до слез. Дети становятся жертвами войны, и это шокирует. Среди погибших есть не только школьники, подростки, но и младенцы. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован в том числе и решением западных стран, Евросоюза, поэтому местом проведения мы выбрали именно здание бывшего генконсульства Америки", – рассказал руководитель отделения МГЕР Даниил Тупица.

Акция в память о погибших детях Донбасса у здания бывшего генконсульства США в Екатеринбурге(2022)|Фото: Молодая гвардия "Единой России"

Акция продлилась чуть более часа, но и за это время к портретам подходило множество горожан – некоторые не могли сдержать слез, вчитываясь в истории детей.

Напомним, что по решению главы ДНР Дениса Пушилина 27 июля в республике отмечается "День памяти детей – жертв боевых действий в Донбассе". В этот день в ДНР, России, Южной Осетии и Абхазии поминают сотни детей, погибших за восемь лет боевых действий.

Помимо моральной поддержки свердловчане также направили вынужденным переселенцам более 700 тонн гуманитарной помощи.

Теги: Донбасс, генконсульство, США, дети



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