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Политика Украина
Верховная рада, депутаты-заложники, переворот, голосование по чужим картам (2014) | Фото: ukraineinfo.net

Нового генпрокурора Украины уличили в посещении Крыма после 2014-го года

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (партия "Европейская Солидарность") заявил, что новый генпрокурор Украины Андрей Костин посещал Крым после 2014 года. На Украине это считается правонарушением.

"Что вы делали в оккупированном Крыму в 2015 и 2018 году?... Ответ такой: В Крыму был "по семейным обстоятельствам"... Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал", - написал Гончаренко про своего экс-коллегу в Telegram-канале.

Верховная Рада сегодня проголосовала за утверждение Костина в должности генпрокурора. До сих пор он занимал пост председателя правового комитета Рады, входил во фракцию правящей партии "Слуга народа".

"Назначать генпрокурора от "Слуги народа" - плохая идея. Нам нужна Фемида с закрытыми глазами, а не с партбилетом в кармане", - добавил Гончаренко.

На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий генпрокурора Ирины Венедиктовой. До этого от должности ее отстранил президент Владимир Зеленский. Он объяснил это большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, возбужденных на работников прокуратуры. Ранее по тем же основаниям в отставку отправили главу СБУ Украины Ивана Баканова.

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия намекнул, что Венедиктова хоть и больше не будет генпрокурором, но останется в команде Зеленского и, возможно, перейдет на работу "на дипломатическом фронте".

Теги: андрей костин, верховная рада, слуга народа, генпрокурор



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