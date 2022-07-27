27 Июля 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор (2021) | Фото: admtyumen.ru

Уровень инфляции в Тюменской области ниже, чем в среднем по стране

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Было отмечено, что объем строительных работ за пять месяцев 2022 года - на 8,2% выше, чем за январь - май 2021 года в сопоставимых ценах. В первом полугодии текущего года в эксплуатацию ввели 821,2 тыс. кв. метров жилья, что в 1,6 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 4,9%.

Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% – ниже, чем в среднем по стране.

В регионе 4 200 безработных (на 26.07.2021 численность безработных - 7229 человек).

Также губернатор прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой, которую Центробанк за за четыре с половиной месяца уже снизил на 12 процентных пунктов. Ситуация в финансовом секторе региона - стабильная.

"Банк России продолжает снижать ключевую ставку, что, безусловно, способствует активизации экономических процессов. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе на уровне муниципалитетов. Наша основная задача – обеспечить занятость населения и своевременную выплату заработной платы", - отметил глава региона.

Теги: Александр Моор , развитие экономики, инфляция



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