27 Июля 2022
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На 300-летие Нижнего Тагила приедет четыре города-побратима

В дни празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила в уральский город прибудут представители сразу четырех побратимов: Луганска, Бреста, Бобруйска и Новокузнецка. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина. По ее словам, к празднованию также должна присоединиться делегация из Магадана.

Программа мероприятий запланирована сразу на три дня - с 12 по 14 августа. Поздравят горожан музыканты из Театра музкомедии, Уральский государственный театр эстрады, Свердловская государственная академическая филармония, Свердловская государственная детская филармония, а также театры из Новоуральска, Ирбита и Серова.

Всего готовится 11 площадок для всех возрастов. Начнутся мероприятия на Лисьей Горе, после чего переместятся на набережную Нижнетагильского пруда.

Ранее мы писали, что глава Луганска Манолис Пилавов вероятно, примет участие в открытии движения на новом мосту, получившему официальное название "Луганский проспект".

Теги: Нижний Тагил, город-побратим, праздник



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