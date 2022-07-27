Мораторий на смертную казнь может быть отменен только с принятием новой Конституции, - Клишас

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только с принятием новой Конституции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 1997 года, но дискуссии о необходимости ее возвращения периодически возникают.

В июне председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что "ни законом, ни поправками в Конституцию РФ нельзя вернуться к смертной казни". "Смертную казнь можно вернуть только через принятие новой Конституции", - сказал он.