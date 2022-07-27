27 Июля 2022
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Герман Греф Сбербанк (2020) | Фото: Сбер Конф

"Сбер уже не знает, где ещё ввести дополнительную комиссию": в Госдуме раскритиковали рост стоимости услуг банка

В Госдуме раскритиковали решение Сбербанка о повышении стоимости услуги уведомлений об операциях.

Глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что "дополнительные комиссии" ударят по "самым незащищенным".

"Сбер уже не знает, где ещё ввести дополнительную комиссию за неосновные проценты по необязательному платежу в его пользу, - пишет представитель ЛДПР в своем Telegram-канале. - А попадают под пресс самые незащищённые. Ладно бы просто цену оповещения подняли. Но это происходит на фоне увеличения комиссии за оплату коммунальных платежей через кассы банка. За каждую квитанцию теперь нужно отдавать минимум 50 рублей. А пожилые люди идут: одни по привычке, другие не знакомы с электронными сервисами, а для кого-то это просто ближайшая к дому возможность оплаты".

Нилов заявил, что считает повышение "недопустимым злоупотреблением  со стороны финансовой организации". Парламентарий намерен написать по этому поводу обращение к Герману Грефу, председателю правления Сбера.

Теги: сбер, услуги, госдума, рост цен



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