В Пермском крае кончаются запасы вакцины "Спутник Лайт"

В Пермском крае кончаются запасы вакцины "Спутник Лайт".

По данным краевого минздрава, в наличии имеется свыше 323 тыс. комплектов других вакцин от COVID-19 - "Спутник V" и "Спутник М" для подростков. Для прохождения ревакцинации разрешено использовать первый компонент "Спутника V".

Как сообщало Накануне.RU, в большинстве субъектов России вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом "Спутника V".

Согласно данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена всего одна серия "Спутник Лайт". До этого две серии были введены в январе. Каждая серия может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз, сообщает "Коммерсант".

Напомним, эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" (две дозы) от центра "Вектор" от какого-либо поражения легких во время распространения в России штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" составила лишь 2% - эту цифру исследователи сравнивают со статистической погрешностью. В то же время эффективность "Спутника V" (две дозы плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составила 71%, эффективность вакцины "КовиВак" от центра им. Чумакова – 46%.