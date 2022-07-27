Дело "пермского стрелка" будет рассматривать Пермский краевой суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее СКР завершил расследование дела. Бекмансурова обвиняют по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

20 сентября 2021 года Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Оно зарегистрировано в картотеке суда 27 июля. Дата рассмотрения и судья пока не определены.

