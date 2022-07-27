"Вектор" секвенировал геном вируса оспы обезьян у единственного заболевшего россиянина

Центр "Вектор" Роспотребнадзора выделил штамм вируса оспы обезьян у единственного на сегодняшний день россиянина с подтвержденным заболеванием.

"Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", - цитирует РИА Новости представителя "Вектора".

Вирусологи сообщили, что геном удалось секвенировать, штамм заболевшего относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью.

О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Минздрав сообщил, что пациент, прибывший из Европы, находится в удовлетворительном состоянии. Случай был выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован. Все контактные лица уже установлены и находятся под наблюдением.