27 Июля 2022
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Общество В России
урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука (2012) | Фото:Накануне.RU

"Вектор" секвенировал геном вируса оспы обезьян у единственного заболевшего россиянина

Центр "Вектор" Роспотребнадзора выделил штамм вируса оспы обезьян у единственного на сегодняшний день россиянина с подтвержденным заболеванием.

"Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", - цитирует РИА Новости представителя "Вектора".

Вирусологи сообщили, что геном удалось секвенировать, штамм заболевшего относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью.

О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Минздрав сообщил, что пациент, прибывший из Европы, находится в удовлетворительном состоянии. Случай был выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован. Все контактные лица уже установлены и находятся под наблюдением.

Теги: геном, вирус, оспа обезьян



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