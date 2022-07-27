Эксперты РФС признали правильным удаление игрока "Урала" в матче с "Оренбургом"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела обращение "Урала" по поводу удаления защитника Лео Гогличидзе в игре второго тура РПЛ с "Оренбургом".

Напомним, встреча состоялась в минувшую субботу на стадионе "Газовик". На 36-й минуте Гогличидзе получил прямую красную карточку за фол против игрока хозяев Юрия Ковалева.

В итоге те сумели сполна воспользоваться своим численным преимуществом. Матч закончился разгромной победой "Оренбурга" со счетом 3:0.

Впоследствии "Урал" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Яна Бобровского в эпизоде с удалением своего футболиста. Как сообщили Накануне.RU в РФС, принято решение, что судья поступил правильно в этой ситуации. Эксперты пришли к выводу, что Гогличидзе с нарушением остановил Ковалева, который выходил к воротам уральцев.

"Комиссия поддерживает решение судьи удалить с поля игрока "Урала" за лишение соперника явной возможности забить гол", - говорится в заключении ЭСК.

Таким образом, Лео пропустит первый домашний матч екатеринбургского клуба в новом сезоне. В эту пятницу подопечные Игоря Шалимова сыграют на "Екатеринбург-Арене" с "Краснодаром".