Глава Ростуризма опровергла работу на Кубе платёжной системы "Мир"

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале высказалась о работе платёжной системы "Мир" на Кубе.

"Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведётся. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы "Мир"", - написала Догузова.

Напомним, о возможности пользоваться картами платёжной системы "Мир" на Кубе заявил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только её принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", - сказал он.