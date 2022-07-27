На пустыре в Магнитогорске нашли человеческие останки

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Инцидент произошел 26 июля. останки обнаружил мужчина. По предварительным данным, повреждений скелета нет, следов борьбы не обнаружено. По предварительной информации, возраст мужчины составлял 25-45 лет.

В Магнитогорске на пустыре обнаружили скелетированные останки человека. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.





