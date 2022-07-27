27 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
автомобиль Следственного комитета (2020) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

На пустыре в Магнитогорске нашли человеческие останки

В Магнитогорске на пустыре обнаружили скелетированные останки человека. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 26 июля. останки обнаружил мужчина. По предварительным данным, повреждений скелета нет, следов борьбы не обнаружено. По предварительной информации, возраст мужчины составлял 25-45 лет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Теги: останки, СК, проверка,



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