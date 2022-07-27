В правительстве ФРГ заявили, что турбина Siemens готова к передаче России

Правительство Германии сообщило, что турбина Siemens готова к передаче России.

"Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения", - заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

По ее словам, Берлин не видит препятствий поставкам газа по "Северному потоку", считает действия России в этой связи "политической игрой".

"Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого", - цитирует Хоффман РИА Новости.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал заявление "Газпрома" по ситуации с газопроводом "Северный поток".

По словам представителя Кремля, "есть неполадки с турбинами", в частности, оборудование после капитального ремонта еще не пришло и не установлено.

Он подчеркнул, что ситуация с обслуживанием турбин для "Северного потока" критически осложняется антироссийскими санкциями, без них все работы осуществлялись бы в обычном порядке.

Тем временем, "Газпром" вывел из эксплуатации на компрессорной станции "Портовая" еще одну газовую турбину Siemens. Суточная производительность станции с 7 утра мск 27 июля составляет 33 млн кубометров в сутки – это около 20% от плановой мощности в 167 млн кубометров.