Избирком зарегистрировал всех кандидатов в губернаторы, кроме Куйвашева

За кресло губернатора Свердловской области поборются четыре кандидата, среди которых пока еще нет нынешнего главы региона Евгения Куйвашева. Решение о регистрации кандидатов было принято сегодня на заседании облизбиркома.

По итогу в избирательных бюллетенях будут имена: Александра Демина от партии "Новые люди", Александра Ивачева от КПРФ, Александра Каптюга из ЛДПР и Андрея Кузнецова их "Справедливой России".

Напомним, что в отличие от вышеупомянутых кандидатов, Евгений Куйвашев подал документы на регистрацию только в понедельник. На их проверку и принятие решения о регистрации отведено 10 дней со дня приема.

Имена всех кандидатов станут известны 5 августа - заявка на регистрацию принимается до 18.00 27 июля. Проведение выборов запланировано на 11 сентября.