Визит Шрёдера в Москву - его личное дело, - кабмин ФРГ

В кабмине ФРГ высказались о поездке экс-канцлера Герхарда Шрёдера в Москву.

Поездка Шрёдера в Москву не обсуждалась с Берлином, это "его личное дело", отметили в кабинете, цитату приводит ТАСС.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Со-Ён Шредер-Ким назвала цель визита политика в Москву.

"Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике", - заявила супруга бывшего канцлера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между Владимиром Путиным и Шрёдером, который находится в России.