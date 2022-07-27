27 Июля 2022
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Политика Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

Визит Шрёдера в Москву - его личное дело, - кабмин ФРГ

В кабмине ФРГ высказались о поездке экс-канцлера Герхарда Шрёдера в Москву.

Поездка Шрёдера в Москву не обсуждалась с Берлином, это "его личное дело", отметили в кабинете, цитату приводит ТАСС.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Со-Ён Шредер-Ким назвала цель визита политика в Москву.

"Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике", - заявила супруга бывшего канцлера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между Владимиром Путиным и Шрёдером, который находится в России.

Теги: Герхард Шрёдер, Москва



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