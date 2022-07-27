27 Июля 2022
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Экономика В России
лифт кнопки (2012) | Фото:Накануне.RU

Производитель лифтов Otis нашел покупателя на российский бизнес

Российский бизнес одного из лидеров мирового производства лифтов – компании Otis – будет продан холдингу S8 Capital Армена Саркисяна (компания развивает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей "Столото"), пишут российские СМИ.
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РБК напоминает, что в прошлом году 30% лифтов, установленных в России в прошлом году, были произведены компаниями из Европы, США и других западных стран. Около половины от этого числа были импортированы, еще 16% - это лифты Otis.

Предприятие Otis под Санкт-Петербургом будет продано российской компании Ice Development (входит в холдинг), сообщил производитель. После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить производство в полном объеме под новым брендом.

"В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", - отметил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Теги: otis, лифт, производство, покупатель



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