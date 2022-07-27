В Тюменском областном суде прокомментировали перенос решения по делу Бережного

В Тюменском областном суде прокомментировали ситуацию с переносом оглашения приговора по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М.

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Тюменским областным судом неукоснительно соблюдаются все нормы уголовно-процессуального права.

"По делу в отношении Виталия Бережного объявлен перерыв. В настоящее время судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на завтра, 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался. О нем мы сообщим незамедлительно. Напоминаем, судебные заседания по делу Виталия Бережного проходят в закрытом режиме. Вся достоверная информация по делу Виталия Бережного и другим резонансным процессам, в Телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Правоохранители уже выносили отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о противоправных действиях сотрудников полиции в отношении Бережного, аргументируя это тем, что подозреваемый отказался от признательных показаний для того, чтобы защититься от обвинения и остаться на свободе. "Сам Бережной этого не скрывал, так как говорил, что очень любит жизнь и сделает все, чтобы только остаться в живых, понимая, что за содеянное его могут лишить жизни в местах лишения свободы. Для него вопрос его осуждения — это вопрос жизни и смерти", — указано в постановлении.