27 Июля 2022
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Карты Сбербанка (2022) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений - на десять рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 августа в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. Уведомления по кредитной "Сберкарте" по-прежнему предоставляются бесплатно.

В банке пояснили, что увеличение тарифов обусловлено двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет. В частности, за этот период выросла транзакционная активность клиентов и количество и виды отправляемых сообщений.

Также клиенты могут получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполнив условия по карте.

Теги: сбербанк, стоимость уведомлений, карта



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