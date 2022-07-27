Для реконструкции улицы Татищева потребуются жилые участки и 100 миллионов рублей

Для реконструкции улицы Татищева в Екатеринбурге мэрии придется изъять земельные участки и объекты недвижимости. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работа с собственниками жилья уже ведется, а для старта реализации проекта уже выделено 100 млн рублей областных средств.

Напомним, что магистраль соединит центр Екатеринбурга и ВИЗ-Правобережный. На первом этапе запланированы работы на территории от улицы Красноуральской до Викулова, где и будут изыматься земельные участки.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению проезда на территорию ВИЗ-Правобережный. Предстоит большая работа по изъятию земельных участков, переговорам с собственниками жилья. И она уже ведётся. Первые деньги – 100 миллионов рублей из областного бюджета, уже выделены. Для старта этого достаточно. Думаю, до конца года будут первые результаты. Уверен, эта работа даст серьёзный толчок к освоению территории", – сказал глава города Алексей Орлов.

Он также добавил, что все работы проходят в интересе собственников, каждому из которых будет выплачена равноценная компенсация. Как только вопрос с недвижимостью будет улажен, специалисты приступят ко второму этапу - строительству современной магистрали. Она включит в себя три полосы движения в обоих направлениях, пешеходные и велосипедные дорожки, зону отдыха для пешеходов рядом с точками общепита и тротуары, адаптированные для передвижения маломобильных групп населения. На магистрали также будут удобные развороты для автотранспорта на улице Татищева.