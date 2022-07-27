27 Июля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В США разработали жвачку от коронавируса

Ученые из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета (США) разработали жвачку, уменьшающую содержание частиц коронавируса в слюне. Статья об исследовании опубликована в научном журнале Biomaterials.

Сейчас исследователи готовятся к запуску первой фазы клинического испытания на людях.

Жевательная резинка содержит в себе копии белка ACE2, обнаруженного на поверхности клеток, который коронавирус использует для проникновения в клетки и их заражения. В экспериментах в пробирке с использованием слюны людей, инфицированных штаммами "дельта" и "омикрон", вирусные частицы прикреплялись к "рецепторам" в виде ACE2,и вирусная нагрузка падала.

В ходе клинических испытаний пациенты с коронавирусом будут жевать по четыре подушечки жвачка ежедневно в течение четырех дней.

Экспериментаторы сообщили, что белки ACE2 для "вирусной ловушки" они выделили из искусственных листьев салата. А есть еще вторая жвачка – там вместо салата использовали порошок фасоли. Лабораторные эксперименты показали, что такая жевательная резинка может улавливать не только частицы SARS-CoV-2, но и штаммы гриппа, а также другие коронавирусы, вызывающие простуду. Потенциально жвачка сможет улавливать и вирусы герпеса, а также вирус папилломы человека.  

Теги: жвачка, коронавирус, лечение, наука



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