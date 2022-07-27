В Екатеринбурге собираются построить новый теннисный центр площадью 3 тысячи "квадратов"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах построить в городе новый теннисный центр. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня мэр совершил объезд, в рамках которого посетил спортивный комплекс стадиона "Южный" на улице 8 Марта. Там планируется построить новое здание площадью 3 тысячи квадратных метров. По словам главы уральской столицы, одной из спортшкол здесь арендуется помещение для занятий по настольному теннису.

"Однако пространство, предоставляемое им в пользование, находится далеко не в лучшем состоянии. Так быть не должно: ребята, обучающиеся на стадионе, достигают высоких результатов и заслуживают заниматься в хороших условиях. Поэтому мы с сегодняшнего дня начнем переговоры с собственниками и со временем решим эту проблему", - пообещал Алексей Орлов.

О проекте нового здания рассказала глава управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. По ее словам, в запланированном к постройке центре можно будет разместить до 40 столов для настольного тенниса.

Примерные сроки начала строительства пока не называются.