В Кремле не стали комментировать возможную встречу Путина и Шрёдера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который находится в России.

"Нет, никаких комментариев нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоялся ли контакт между Путиным и Шрёдером лично или по телефону и есть ли у Кремля какой-либо комментарий по этому поводу, его цитирует РИА Новости.

Ранее жена экс-канцлера ФРГ Со-Ён Шредер-Ким назвала цель визита политика в Москву.

"Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике", - заявила супруга бывшего канцлера.