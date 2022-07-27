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Политика Крым
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

В Крыму члены правительства должны будут проходить 3-месячный испытательный срок

Министров и других чиновников в правительстве Крыма теперь будут принимать на работу с трехмесячным испытательным сроком. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он объяснил эту меру необходимостью "повышения эффективности работы должностных лиц".

"Если человек справляется, он будет работать дальше, если нет - будет принято решение об увольнении. На мой взгляд, трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность", - заявил Аксенов.

Сегодня он рассказал об увольнении главы администрации Феодосии. Андрей Лебедев решил подать в отставку после разговора с Аксеновым. "Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Теги: крым, сергей аксенов, испытательный срок, чиновники, правительство, министры



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