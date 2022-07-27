Власти Литвы запретили въезд в страну патриарху Кириллу

Литва запретила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию страны. Об этом заявили в МВД республики.

По данным министерства, патриарх включен в санкционный список из-за "сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права". Об этом сообщает РБК.

Напомним, патриарх Кирилл неоднократно в своих высказываниях поддерживал курс Кремля.

Ранее Канада расширила санкции против России, введя ограничительные меры против предстоятеля РПЦ.

В середине июня патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании. В РПЦ заявили, что патриарх в свое время пережил гонения на церковь и никакие санкции ему не страшны.