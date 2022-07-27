27 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР
XXII Всемирный Русский Народный Собор, патриарх Кирилл (2018) | Фото: youtube.com, Россия 24

Власти Литвы запретили въезд в страну патриарху Кириллу

Литва запретила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию страны. Об этом заявили в МВД республики.

По данным министерства, патриарх включен в санкционный список из-за "сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права". Об этом сообщает РБК.

Напомним, патриарх Кирилл неоднократно в своих высказываниях поддерживал курс Кремля.

Ранее Канада расширила санкции против России, введя ограничительные меры против предстоятеля РПЦ.

В середине июня патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании. В РПЦ заявили, что патриарх в свое время пережил гонения на церковь и никакие санкции ему не страшны.

Теги: литва, патриарх кирилл



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