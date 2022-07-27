УГМК переносит проекты. Строительство района "Новокольцовский" отложено на 2023 год

Компания "УГМК-Застройщик" переносит ряд своих еще не начатых проектов из-за внешних экономических факторов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании, со ссылкой на на генерального директора Евгения Мордовина.

"У нас есть ряд перспективных проектов, которые мы еще не анонсировали, но планировали приступить к работе над ними в 2022 году. Речь идет о жилом районе "Новокольцовский" и высотных зданиях с апартаментами и коммерческим кластером "Стражи Урала", расположенными рядом с Екатеринбург-Ареной. В связи с нестабильной ипотечной ставкой и объективным внешними факторами, приняли решение перенести реализацию этих двух проектов на 2023 год", - рассказал Мордовин.

В компании также добавили, что речи о приостановке не идет, поскольку нельзя приостановить то, что еще не начато. Все текущие жилые и коммерческие объекты будут реализованы в соответствии с запланированным графиком.