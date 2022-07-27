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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прокуратура обжаловала замену экс-министру социальных отношений срока в колонии принудительными работами

В Челябинске прокуратура обжаловала решение суда о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву.

Напомним, Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,3 млн руб., выделенных для обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. В частности, заключались госконтракты с предприятиями Кем по завышенным ценам. За совершение этих действий Бехтерев также получил от Кем взятку в размере 3,6 млн руб.

В июле 2018 года Челябинский облсуд признал Олега Бехтерева виновным в растрате и получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем материального ущерба в размере 29 млн рублей.

Металлургический районный суд в июле удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами экс-министру. Неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил 2 года 5 месяцев 21 день.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на решение суда внесено апелляционное представление, отметив, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось не стабильным, было допущено злостное нарушение установленного порядка содержания. Также осужденный не принял мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также уплате штрафа. На момент рассмотрения ходатайства было возмещено всего 405 тыс. рублей.

Теги: Олег Бехтерев, растрата, суд, приговор, штраф,



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