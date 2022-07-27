27 Июля 2022
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Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тюмени расширен перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей

Расширен перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Теперь средства можно потратить на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства.

Ранее выплату можно было направить только на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, оплату договора участия в долевом строительстве, первоначальный взнос по ипотеке, погашение суммы основного долга и (или) уплату процентов по ипотеке, погашение ипотечного кредита на строительство жилого дома.

С начала 2022 года социальную выплату получила 41 многодетная семья на общую сумму 16,2 млн рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор многодетных семей для получения выплаты в этом году (среди тех, кто уже в очереди на бесплатное получение участка).

Отметим, что в Тюменской области семей с детьми становится все больше. За последние 10 лет их количество возросло в 1,5 раза и сейчас превышает 250 000. Многодетных семей стало больше почти в три раза – сегодня их более 30 000. В многодетных семьях воспитываются более 104 000 детей.

Теги: многодетные семьи, выплаты



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