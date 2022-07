Группа Little Big отменила концертный тур по России

Группа Little Big объявила об отмене концертного тура по России. Он был анонсирован еще в прошлом году и должен был состояться во второй половине 2022-го.

"Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!", - говорится в заявлении группы на официальной странице во "ВКонтакте".

Некоторое время назад Little Big выпустили антивоенный клип на песню "Generation Cancellation". Участники группы также сообщили, что уехали из России.