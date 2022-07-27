В Ноябрьске сварщика засыпало землей

На Ямале электрогазосварщик коммерческой организации получил травмы во время выполнения работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел еще 23 марта. В Ноябрьске работник трудился над заменой дефектного участка сети теплоснабжения. Потерпевший находился в вырытой траншее в тот момент, когда на него обвалился пласт земляного грунта. Мужчина был госпитализирован. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшему в результате происшествия причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда.

Расследование уголовного дела продолжается.