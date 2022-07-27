В Екатеринбурге осудили фигурантов дела о прослушках политиков и бизнесменов

Суд в Екатеринбурге вынес приговор еще нескольким фигурантам дела о прослушках местных политиков и бизнесменов.

Напомним, в конце марта прошлого года силовики провели серию обысков по 13 адресам в уральской столице, где проживали члены преступной группы, замешанные в незаконной прослушке. Предполагается, что речь идет о слежке за главой Центра управления регионом Ильей Захаровым, спикером думы Екатеринбурга Игорем Володиным, предпринимателем Виталием Кочетковым и депутатом Анатолием Шараповым в интересах одного из городских парламентариев.

В итоге было задержано несколько человек. Прошлым летом осудили первого фигуранта дела – ему назначили полтора года колонии строгого режима.

А теперь суд огласил приговор еще пятерым обвиняемым. Все они получили различные сроки – от семи с половиной лет "строгача" до двух лет условно.

Ранее сообщалось, что участники группы были фиктивно трудоустроены в управляющие компании Екатеринбурга. А одного из ключевых подозреваемых задержали при пересечении российско-казахстанской границы, когда он пытался скрыться.