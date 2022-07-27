В Кремле не стали отрицать интерес Москвы к сотрудничеству с производителем дронов Bayraktar

Военно-техническое сотрудничество России и Турции постоянно в повестке дня, эта тема будет обсуждаться среди прочих и на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 5 августа, сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отвечал на вопрос о том, обсуждали ли лидеры двух стран возможное сотрудничество России с турецкой компанией Baykar Makina, производящей беспилотники Bayraktar.

Накануне телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого лидера сообщил, что Путин, якобы, заявил о желании наладить сотрудничество с Baykar Makina.

Одним из основных покупателей беспилотников от Baykar Makina сейчас является Украина. И ранее турецкая компания заявляла, что никогда не будет продавать свои дроны России.