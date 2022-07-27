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Возложение цветов у памятника Николаю Кузнецову (2022) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Уральские суворовцы почтили память легендарного советского разведчика Николая Кузнецова

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища в 111-й день рождения Николая Кузнецова посетили памятные места, связанные с детством и годами взросления легендарного разведчика. Поездка в родную для Героя Советского Союза деревню Зырянка и город Талица была организована при поддержке Фонда святой Екатерины.

Первый пункт посещения - деревня Зырянка, где родился будущий разведчик, один из героев Великой Отечественной войны, знакомый немцам под псевдонимом Пауль Зиберт. Здесь на месте дома семьи Кузнецовых открыт музей, в котором воссоздана обстановка школьного класса времен обучения Николая Ивановича Кузнецова. Юные суворовцы, в частности, с любопытством осмотрели старые школьные парты, которые удалось сохранить с 1920-х годов.

Суворовцы на выставке о Николае Кузнецове(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Талице курсанты посетили музей Николая Ивановича, который располагается в здании бывшего лесного техникума. Здесь будущий легендарный разведчик учился и продолжал совершенствоваться в иностранных языках. Будущие русские офицеры с интересом воспринимали информацию об истории жизни и становления характера Николая Кузнецова, который во время Великой Отечественной войны добыл важные сведения о нахождении ставки Гитлера на Украине и готовящемся теракте в Тегеране на встрече глав России, Великобритании и США.

Суворовцы на выставке о Николае Кузнецове(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Николай Иванович для меня очень храбрый человек, умный и мудрый. Немногие отважатся стать разведчиком, как он. Он не хотел просто находиться в своей стране в тылу, а рвался на фронт, чтобы принести пользу нашей Родине», — поделился первыми впечатлениями курсант 5-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Вадим Кошкин.

Возложение цветов у памятника Николаю Кузнецову(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Среди экспонатов музея представлены личные вещи Кузнецова: ружье «Крымка» с нанесенным на рукоятке именем «Никола», мебель семьи Прохоровых, у которых он проживал в 1920-х годах, а также предметы, принадлежавшие его одноклассникам, соседям и друзьям, бойцам отряда «Победители».

Возложение цветов у памятника Николаю Кузнецову(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Ежегодно мы чтим память нашего земляка. В Талице много памятных мест, посвященных ему: прекрасный музей, большое граффити, сквер в его честь и памятник, который около 30 лет назад был вывезен с Украины и установлен у нас. В этом году совместно с Фондом святой Екатерины была организована поездка для курсантов Суворовского училища по местам, связанным с именем Николая Ивановича Кузнецова», — рассказал начальник управления городского хозяйства города Талицы Иван Дятлов.

Чтят и помнят великого уральца и в Екатеринбурге. 27 июля, в 111-ю годовщину со дня его рождения, суворовцы навели порядок около памятника разведчику и возложили цветы.

Возложение цветов у памятника Николаю Кузнецову(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Это уже стало доброй традицией Фонда святой Екатерины и курсантов Екатеринбургского суворовского училища — поддерживать памятник Николая Ивановича Кузнецова в чистоте, а в день его рождения возлагать цветы. Накануне памятной даты для них также была организована поездка в Талицу и деревню Зырянка, где будущие офицеры смогли еще ближе познакомиться с личностью легендарного разведчика», — отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Теги: никаолй кузнецов, легендарный разведчик, кадеты, суворовцы, фонд святой екатерины



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