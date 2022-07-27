В Югре площадь лесных пожаров наконец-то снизилась

В Югре наконец-то снизилась площадь лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте природных ресурсов.

"По состоянию на 27 июля, на территории автономного округа действуют 20 лесных пожара на площади 3519,0 га, из них 12 локализованных лесных пожара на площади 2318,0 га, ландшафтные пожары отсутствуют", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 207 лесных пожаров площадью 12906,5 га и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.