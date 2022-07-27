Дмитрий Артюхов заявил, что санкции Великобритании - высокая оценка его работы

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал попадание в санкционные списки Великобритании. Артюхов назвал санкции высокой оценкой своей работы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции. Только что был в Херсоне, ездил поддержать наших ребят. При поддержке Ямала сейчас активно идут строительные работы в Волновахе, готовим школу к новому учебному году. Предстоит еще многое сделать, чтобы жители города могли вернуться к своей привычной жизни, делаем все возможное вместе с правительством ДНР. Убежден — когда мы едины, мы непобедимы", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии).

Похожую реакцию выдали и другие губернаторы. Александр Моор, судя по всему, попаданию в "черный список" Англии не огорчился, а напротив - обрадовался.

"Ну наконец-то!" - прокомментировал политик введенные в отношении него санкции.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал санкции "прекрасным подарком ко дню рождения", губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что находится под санкциями со времен строительства Крымского моста - с 2014 года.

"У меня нет и не было за рубежом ни недвижимости, ни счетов в банках. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - заявил он. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал почти также как Моор. В своем telegram-канале он прокомментировал новость одним словом: "Дождался!"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров".