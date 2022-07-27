Суд оштрафовал редактора "Вечерних Ведомостей" на 100 000 рублей без его ведома

Кировский районный суд признал редактора "Вечерних Ведомостей" Владислава Постникова виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 100 тыс. рублей. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда. Там также отметили, что судья самостоятельно вынес решение, поскольку на процесс обвиняемый так и не явился.

При этом, по словам учредителя издания "Вечерние ведомости" — ООО "Техноторг" Гузель Аиткуловой, ни она, ни Постников ничего не знали о возбуждении дела, а об уже состоявшемся процессе услышали от коллег журналистов.

"Мы узнали об этом суде в момент, когда нам стали звонить за комментариями. Поэтому мы не понимаем, о чем вообще идет речь. Я предполагаю, что это очередная попытка выдавить из страны - это, конечно, звучит слишком, но ничего другого мне в голову не приходит. Сумма штрафа означает, что штрафовали как должностное лицо. Вероятно, речь может идти о тех штрафах, которые уже выписывали изданию. Больше никакой информации у нас нет: до суда пока никто из нас не дозвонился и мы вообще ничего не понимаем, что происходит. Потому ни о какой адекватности всего этого вообще говорить не предстало", - рассказала Аиткулова.

По ее словам, адвокат издания Георгий Краснов заявил, что таким образом было нарушено право человека, который должен быть осведомлен о судебном процессе и возбуждении уголовного дела в отношении него. Однако, по мнению учредителя "Вечерних Ведомостей", в этот раз суд не счел нужным кого-то уведомлять.

Напомним, что в начале июня ООО "Техноторг" оштрафовали на 150 тыс. рублей за публикацию в Telegram-канале издания новости с символикой "Z". В конце того же месяца был еще один штраф, но уже на 200 тыс. рублей за новости об акциях протеста, распространенных в тех же соцсетях.