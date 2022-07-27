ВКС России уничтожили более 100 ракет к HIMARS на Украине

ВКС России уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS производства США на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Удар по складу боеприпасов был нанесен в районе села Любимовка в Днепропетровской области.

Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Ранее МО РФ сообщило, что на Украине с 5 по 20 июля уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина HIMARS производства США.