Новый пакет мер поддержки цифровой отрасли разрабатывают в Новосибирской области в диалоге с IT-сообществом

На обсуждение IT-сообщества в Новосибирской области вынесен вопрос формирования второго пакета мер поддержки, работа над которым идёт сегодня в министерстве цифрового развития и связи региона. Предложения от представителей бизнеса министерство принимает до 29 июля.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка провел встречу с представителями ведущих IT-компаний региона, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые готовят специалистов в этой сфере.

«Новосибирская область – ключевой центр России по разработке программного обеспечения, мы славимся мировыми брендами в этом секторе, гордимся своими научными достижениями, кадрами. Наша задача – эти лидерские позиции укрепить и сохранить положительную динамику развития региональной IT-отрасли», – отметил в ходе встречи министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Среди обсуждаемых тем встречи – поддержка малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощение критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорение сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительная работа по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставление вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижение порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширение критериев ее получения, создание благоприятной городской среды и среды проживания. В режиме свободного микрофона представители компаний дали обратную связь и высказали предложения.

Дополнительные предложения по мерам поддержки представители IT-сообщества могут направить в министерство по ссылке или электронной почте digit@nso.ru, atev@nso.ru.