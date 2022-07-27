Новый пакет мер поддержки цифровой отрасли разрабатывают в Новосибирской области в диалоге с IT-сообществом

27 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
IT-сообщество, совещание (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новый пакет мер поддержки цифровой отрасли разрабатывают в Новосибирской области в диалоге с IT-сообществом

На обсуждение IT-сообщества в Новосибирской области вынесен вопрос формирования второго пакета мер поддержки, работа над которым идёт сегодня в министерстве цифрового развития и связи региона. Предложения от представителей бизнеса министерство принимает до 29 июля.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка провел встречу с представителями ведущих IT-компаний региона, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые готовят специалистов в этой сфере.

«Новосибирская область – ключевой центр России по разработке программного обеспечения, мы славимся мировыми брендами в этом секторе, гордимся своими научными достижениями, кадрами. Наша задача – эти лидерские позиции укрепить и сохранить положительную динамику развития региональной IT-отрасли», – отметил в ходе встречи министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

IT-сообщество, совещание, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Среди обсуждаемых тем встречи – поддержка малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощение критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорение сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительная работа по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставление вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижение порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширение критериев ее получения, создание благоприятной городской среды и среды проживания. В режиме свободного микрофона представители компаний дали обратную связь и высказали предложения.

Дополнительные предложения по мерам поддержки представители IT-сообщества могут направить в министерство по ссылке или электронной почте digit@nso.ru, atev@nso.ru.

Теги: цифровая отрасль, технопарк, академгородок, IT-сообщество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети