27 Июля 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
нефтедобыча (2014) | Фото:

В Югре на 5,3% выросла добыча нефти из-за постепенной отмены ограничений на добычу нефти ОПЕК+

В Югре на 5,3% по сравнению с прошлым годом выросла добыча нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружной департамент недропользования. В январе-июне 2022 года в автономном округе добыли 109,7 млн тонн нефти. Увеличение объема добычи нефти в первом полугодии 2022 года связано с постепенной отменой ограничений на добычу нефти в соответствии с действующим с 2020 года соглашением ОПЕК+.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на ее долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона.

Теги: нефть, добыча, ОПЕК+



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