27 Июля 2022
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Найденный на Урале Шигирский идол (2022) | Фото: скриншот c youtube-канала Свердловского областного краеведческого музея

"Шигирский идол" из Екатеринбурга победил в конкурсе культурных и туристических брендов РФ

Хранящийся в Екатеринбурге "Шигирский идол" признан победителем федерального конкурса "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России". Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

Идол стал лучшим в категории "Образы" и вошел в национальный рейтинг брендов по результатам оценки экспертного жюри. Краеведческий музей уже получил соответствующий сертификат. Именно на одной из его площадок – в Музее истории и археологии Урала – хранится эта древнейшая в мире деревянная скульптура.

Конкурс проходит на платформе Живоенаследие.рф. Бренды-участники будут нанесены на карту и представлены в каталоге локальных культурных брендов страны.

Напомним, что "Шигирский идол" стал настоящей сенсацией в научном мире. По мнению ученых, артефакт в два раза старше египетских пирамид.

Теги: Шигирский идол, бренд, конкурс



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