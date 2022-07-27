"Шигирский идол" из Екатеринбурга победил в конкурсе культурных и туристических брендов РФ

Хранящийся в Екатеринбурге "Шигирский идол" признан победителем федерального конкурса "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России". Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

Идол стал лучшим в категории "Образы" и вошел в национальный рейтинг брендов по результатам оценки экспертного жюри. Краеведческий музей уже получил соответствующий сертификат. Именно на одной из его площадок – в Музее истории и археологии Урала – хранится эта древнейшая в мире деревянная скульптура.

Конкурс проходит на платформе Живоенаследие.рф. Бренды-участники будут нанесены на карту и представлены в каталоге локальных культурных брендов страны.

Напомним, что "Шигирский идол" стал настоящей сенсацией в научном мире. По мнению ученых, артефакт в два раза старше египетских пирамид.