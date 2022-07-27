27 Июля 2022
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Спорт Новосибирская область
Знак Z на автомобиле (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минтранс Новосибирской области рекомендует добираться на аваишоу "Будем жить" на электричке - всего 15 минут

31 июля в Новосибирской области состоится яркое спортивное событие - авиационный спортивный фестиваль «БУДЕМ ЖИТЬ!» и авиашоу, которое пройдет на аэродроме «Мочище». Для гостей и участников этого мероприятия министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области будет организовано транспортное обслуживание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, первый вариант - пригородный железнодорожный транспорт.

Дополнительно в этот день до станции Мочище назначено 26 электропоездов. Прямые беспересадочные маршруты организованы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и прочие по маршруту), южного направления (Черепаново, Искитим, Бердск, Сеятель и прочие по маршруту), а также с Жеребцовского и Кузбасского направлений.
Назначаемые электропоезда позволят обеспечить быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть в приложенном файле на официальном сайте регионального правительства.

схема проезда, электричка(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Второй варианта - автобусы. В Новосибирске от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома будут курсировать автобусы маршрутов 189, 189Л и 130 по расписанию.

автобусы, схема(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Третья возможность - использовать личный автомобиль. Водителям необходимо руководствоваться схемой проезда в приложенном файле на сайте регионального правительства. Основной путь подъезда – автодорога «Северный обход г. Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены, обеспечен проезд по двум полосам в каждом направлении. В непосредственной близости к входу на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест. Помощь в размещении авто окажут парковщики и волонтёры.

схема движения, авиашоу(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для снижения рисков возникновения заторных явлений на всех участках дорог вблизи аэродрома, вызванных припаркованными с нарушением правил дорожного движения автомобилями, будет организована работа мобильных комплексов фотовидеофиксации ЦОДД и эвакуаторов.

В целях обеспечения приоритетного движения пешеходов от станции Мочище до аэродрома, а также автобусов из г. Новосибирск, будут перекрыты для движения участки дорог: Восточное шоссе от Пашинского переезда до села Барлак; от Северного обхода г. Новосибирска до Пашинского переезда (направление движения в сторону Пашинского переезда, в обратном направлении движение в штатном режиме); от Восточного шоссе до железнодорожного переезда в направлении посёлка Витаминка в обоих направлениях; от Восточного шоссе до аэродрома «Мочище» в обоих направлениях.

Минтранс Новосибирской области рекомендует гостям фестиваля для проезда к месту проведения авиашоу отдать приоритет пассажирскому транспорту.

Теги: авиашоу, мочище, транспорт, авиационный фестиваль



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