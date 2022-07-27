27 Июля 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
кинокамера, фильм (2021) | Фото: fond-kino.ru

"Ленфильму" нечем "импортозаместить" оборудование для кинопроизводства

"Ленфильм" не смог выполнить поручение властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства – оно отсутствует. Производители кино и сериалов тем временем жалуются на проблемы с поставками импортной техники.

Одним из поручений президента и правительства руководству АО "Киностудия "Ленфильм" было "поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)". Об этом говорится в отчёте студии за 2021 г., пишет РБК. Выполнить это поручение "Ленфильм", как следует из отчёта, не смог: "К сожалению, такое российское оборудование отсутствует".

Студия предоставляет свои павильоны для съёмок фильмов и сериалов, и "потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует". Генеральный директор "Ленфильма" Фёдор Щербаков, комментируя отчёт, заявил изданию, что студия "внимательно изучает рынок" на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.

"В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники", - добавил он.

Теги: Ленфильм, импортозамещение, оборудование



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