27 Июля 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

PRC: Доверие к Байдену падает во всем мире

Доверие к президенту США Джо Байдену падает во всем мире. Эту тенденцию констатирует исследовательское агентство Pew Research Center, опубликовавшее результаты опроса в 18 странах.
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Уровень доверия к Байдену в Италии сократился с 75% до 45% за год. Почти такой же результат в Испании. В этих странах ему не доверяют уже соответственно 54% и 50% опрошенных. Даже в Британии и Франции недоверие к Байдену на уровне около 45%, а перевес доверяющих ему минимальный. В Южной Корее ему не верят 30%, Японии - 34%, хотя эти страны очень сильно зависят от США. В Австралии и Сингапуре половина не верят президенту США.

В целом по 18 странам (Канада, Польша, Швеция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Британия, Франция, Испания, Италия, Венгрия, Греция, Южная Корея, Япония, Австралия, Малайзия, Сингапур) уровень доверия 58%, недоверия - 42%. При этом в большинстве стран доверие за год упало на 20% и больше, хотя для опроса были выбраны преимущественно страны-союзники. Самое большое доверие Байдену в Польше - 82%, наименьшее в Венгрии - 31%.

Интересно, что пожилые люди больше доверяют Байдену, чем молодые.

В самих США рейтинг Байдена неуклонно снижается и достиг примерно 35%, а его деятельность не одобряют 59% американцев. Среди молодежи рейтинг примерно в полтора раза ниже. Жители США обвиняют его в экономических сложностях, рекордной инфляции, топливном кризисе, дефиците товаров. Даже среди демократов его рейтинг снизился до 70%.

Теги: Джо Байден, США, доверие, рейтинг



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