Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморский порт до конца недели, - Reuters

Первый корабль с украинским зерном может выйти из черноморских портов уже на этой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По его словам, вероятно, это произойдет через несколько дней после начала работы совместного координационного центра (СКЦ) по экспорту зерна в Стамбуле, который открывается в среду.

Источник добавил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования, передает РИА Новости.

СКЦ, напомним, будет координировать вывоз украинского зерна по специальным коридорам в Черном море, а также контролировать грузы кораблей, чтобы на них не находилось ничего, кроме зерна. В работе центра принимают участие представители России, Украины, Турции и ООН. Делегацию российских экспертов возглавит контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны России.