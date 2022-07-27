27 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

В Челябинске директора компании осудили за покушение на мошенничество при реконструкции стадиона

В Челябинске директора компании "Русэнергострой" приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно по обвинению в покушении на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемая предоставила на оплату акты фактически невыполненных работ по реконструкции футбольного поля и теплового пункта подогрева газона стадиона "Центральный" на сумму более 19 млн рублей. Средства на реконструкцию были выделены в рамках реализации нацпроекта "Демография"

Суд назначил обвиняемой испытательный срок на 2 года.

Теги: стадион Центральный, мошенничество, нацпроект,



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