Google придется оплатить штраф, если они не решат прекратить деятельность в России - Пушков

Компании Google придется делать выбор, считает председатель комиссии Совета Федераци по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор считает, что Google "потерял возможность монетизации" (речь об отключении рекламы в роликах на YouTube – прим. ред.), а значит – "они работают сейчас в России из политических соображений".

"Они вынуждены будут выплатить штраф, если не решат прекратить свою деятельность в России", - пригрозил Пушков.

Напомним, ранее суды выписали Google штрафы на сумму более 23 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента, "непрозрачные и необъективные правила блокировки" и т.д. Сам Пушков признает, что для компании эти деньги не являются критичными.

Также Пушков назвал соцмедиа, которое, по его мнению, является политически нейтральным. Это Telegram. "Telegram не пытается навязывать свою точку зрения, там нет механизма рекомендаций. Поэтому у Telegram большое будущее", - полагает сенатор.