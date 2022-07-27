27 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Строительства ЕКАДа (2022) | Фото: све.рф / Борис Ярков

Открытие движения по ЕКАД запланировали на сентябрь

Движение транспорта по Екатеринбургской кольцевой дороге запустят уже в этом сентябре. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. По его словам, доехать от Пермского до Тюменского тракта можно будет за 30 минут, а протяженность полукольца составит чуть более 40 км.

Старков отметил, что запуск движения на ЕКАД позволит разгрузить улицы Екатеринбурга, перенеся весомую часть автомобильного трафика за город. При этом работы на замыкающем участке трассы продолжатся и в следующем году. Так уже запланированы переустройство инженерных сетей, оформление земельных участков и другие работы.

"Текущее исполнение по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составляет 40%. Это хороший результат, который позволяет говорить, что программу этого года выполним успешно. Сегодня на дорогах вовсю идет укладка асфальтобетонной смеси, устройство нижних слоев дорожной одежды. Качество выполненных работ контролируется в этом году еще строже. Отдельно идет строительный, лабораторный и геодезический контроль. Подрядные организации поставлены в такие жесткие рамки, что брак практически исключен", - заявил министр.

Напомним, что на реализацию нацпроекта в этом году в Свердловскую область было направлено 8,4 млрд рублей, 4,8 из которых пришли из федерального бюджета. Всего за эти средства, из планируемых 75 км. областных дорог, уже удалось отремонтировать 17 км улиц Екатеринбурга и почти 15 км - Нижнего Тагила.

Теги: ЕКАД, движение, открытие



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