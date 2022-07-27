На Уралмаше мужчина с двумя молотками сильно избил случайного прохожего

В Екатеринбурге задержали агрессора, жестоко избившего случайного прохожего во дворе на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в больницу с улицы Бакинских комиссаров доставили мужчину 1983 года рождения. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, множественные гематомы и ссадины лица. После этого к выяснению всех обстоятельств подключились полицейские.

Очень скоро был задержан нигде не работающий и ранее не судимый мужчина 1979 года рождения. Он не стал отпираться и во всем сознался. Сыщики выяснили, что потерпевший ночью в пьяном состоянии шел по улице, в этот момент ему навстречу попался неизвестный с двумя резиновыми молотками в руках. Неожиданно он несколько раз ударил прохожего по голове, после чего тот потерял сознание.

Полицейские уже изъяли у нападавшего предполагаемое орудие преступления. Свой поступок он объяснил внезапно возникшей неприязнью. Теперь против агрессора возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.