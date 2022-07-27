"Нафтогаз Украины" объявил дефолт

"Нафтогаз Украины" "безотлагательно" предложит держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат, говорится в заявлении компании. Она ссылается на распоряжения киевского кабмина, которое вышло на днях.

"Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил долги по облигациям, что фактически означает дефолт компании. Кабмин поручил немедленно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

"Кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – говорится в сообщении компании.

Как пишет телеграм-канал "Политика страны", правительство принудило компанию объявить дефолт, хотя деньги на выполнение обязательств были. Власти любой ценой намерены не допустить оттока валюты за границу, вероятно, не будучи уверенными в том, что Запад, несмотря на все обещания, действительно профинансирует огромный дефицит бюджета Украины.

"Вслед за Нафтогазом откажутся платить по долгам, судя по всему, и прочие крупные госкорпорации (Кабмин уже поручил Укравтодору и Укрэнерго начать переговоры об отсрочке платежей). А там и до отказа платить по выпущенным государством евробондам недалеко", - отмечает канал.

Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что произошедший дефолт отразится на репутации компании, которой будут давать в долг под больший процент. А та будет брать, такова специфика компании. Кроме того, это уменьшит желание Запада финансировать Украину.

Телеведущий Максим Равреба, покинувший Киев в 2014 году, пишет, что "Нафтогаз Украины - капут". Он перестал быть субъектом международных специфических отношений.

"Кабмин объявил, что берет все на себя. Что это значит? Просят у дяди Сэма газовый ленд-лиз. Но в США, чтоб лендлизать дяде Сэму, треба заслужить", - прокомментировал он.

Об этом вчера прямо заявил украинский премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал Шмыгаль.

The Wall Street Journal пишет, что дефолт "Нафтогаза" может вызвать цепную реакцию в экономике и финансовой системе республики.

"Неспособность "Нафтогаза" расплатиться с западными инвесторами усилила опасения по поводу состояния государственных финансов Украины. Последняя просьба "Нафтогаза" об отсрочке вызвала недовольство некоторых западных инвесторов. Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Украины до C с CCC в понедельник, указывая на то, что страна близка к дефолту", - говорится в статье.

Ранее о соглашении украинских и американских властей сообщало издание Foreign Policy. США будто бы готовы предоставить Украине 6 млрд кубометров СПГ через страны Европы. Украина планирует рассчитаться позже собственным запасами.