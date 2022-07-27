В Севастополе ищут мужчину с ребенком, уплывших в море на арендованном сапборде

В Севастополе ведутся поиски мужчины и ребенка, которые уплыли в море на арендованном сапборде, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 июля на пляже в Фиоленте. По данным источника телеканала, в полицию обратился арендатор досок. Он рассказал, что мужчина с мальчиком 5-6 лет взял в прокат сап, весло и детский спасательный жилет. Обратно они не вернулись.

Telegram-канал "Mash на волне" пишет, что за день до этого пропавший мужчина брал сап на соседнем пляже и хотел уйти в море с вещами. Это вызвало подозрения, и его попросили оставить водительские права. На другой день мужчина пришел к другим арендаторам и оставил в залог старый ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На поиски пропавших в море выдвинулись два катера спасателей.